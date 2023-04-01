Aman dikkat bu tarihe! Yolun açık olsun Enes Ünal! Dünya devine!

Atletico Madrid'in Enes Ünal'a olan ilgisi her geçen gün artarken, şimdi Sevilla da devreye girdi! İspanyolların duyurduğu habere göre Enes Ünal için Atletico Madrid ve Sevilla kapışacak, kazanan ise Getafe olacak... Beklenti tam 35 milyon euro!

Enes Ünal transferi ile uzun zamandır ilgilenen Atletico Madrid'e rakip çıktı! Milli oyuncu için an itibarıyla Sevilla da kritik hesaplar yapıyor.

Enes Ünal için uzun zamandır takipte olan Atletico Madrid, artık daha zorlu bir sürecin içinde! Milli yıldız için sürpriz şekilde Sevilla da devreye girdi ve mali dengeler değişti... İspanyol basınının haberine göre 40 milyon euro civarında serbest kalma bedeli olan Enes, halihazırda 25 milyon euroluk da piyasa değerine sahip!

Getafe'nin 30 milyon eurodan aşağı bir teklife olumlu yaklaşmayacağı belirtilen haberde, olası bir Atletico Madrid ve Sevilla kapışması ile 35 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi. Akşam'a göre; Maç kondisyonunu harika seviyeye çıkaran ve lige de iyice adapte olan Enes, daha iddialı bir takım ile Avrupa arenasında yer almak ve La Liga'da da sürpriz işlere imza atmak istiyor.

ÇOK FORMDA

Getafe forması ile bu sezon 29 maça çıkan Enes, 14 gol ile 5 asistlik olağanüstü bir katkı sağladı ve adeta hücumu tek başına organize etti!

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