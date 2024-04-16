Aman dikkat! Bu sorun sadece çocukları etkilemiyor

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Klinik Psikoloğu Gonca Malkoç Arı, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğunun çocukların yanı sıra yetişkinlerde de görülebilen bir sorun olduğunu belirterek, tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

Kısaca DEHB olarak tanımlanan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, aşırı hareketlilik, dürtüsellik, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu gibi durumlar ile ortaya çıkan bir tür psikolojik bir rahatsızlık olduğunu aktaran Klinik Psikolog Arı, ailelerin; dikkatini toplayamama, unutkanlık, zamanı iyi kullanamama, odaklanamama, ders çalışmaktan çabuk sıkılma, derse dikkatini verememe şikayeti ile geldiğini anlattı. Öte yandan bu belirtileri gösteren her çocuk için dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı koymanın mümkün olmadığını belirten Gonca Malkoç Arı, “Bazen, çeşitli fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle de bu gibi semptomlar gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle bir çocuğa dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı koyabilmek için en az 6 ay boyunca belirtilerin devam etmesi ve çocuğun aynı davranışları yalnızca ev ya da okul ortamında değil, girdiği her ortamda sergiliyor olması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Profesyonel yardım gerekli

Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğunun yetişkinlerde de görülen bir sorun olduğunu ifade eden Arı, yetişkinlerde görülen belirtileri şöyle sıraladı:

“Bireyin yaşamında işe başlayamama, iş yerinde verimli olamama, stresle baş edememe, bir toplantı boyunca oturamama, zamanı iyi yönetememe, öfke atakları, evliliğin idaresi ile alakalı yaşanan sorunlar olarak ortaya çıkabilmektedir.”

Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğunun; bireylerin yaşamında oldukça ciddi akademik, psikolojik ya da sosyal problemlere neden olabilecek türden bir rahatsız olduğunu belirten Arı, bireylerin bu konuda mutlaka profesyonel yardım almaları gerektiğini belirtti.

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İlaçlı veya ilaçsız tedavi

DEHB tedavisinin; yetişkinlerde ve çocuklarda farklı yöntemlerle gerçekleştirildiğini dile getiren Arı, şunları kaydetti: “Genellikle bu alanda uzman psikolog tarafından yürütülen tedavilerde öncelikle çocuğun ya da yetişkinin neden hiperaktif olduğu, neden dikkat eksikliği olduğu ve bu rahatsızlıkların düzeyi araştırılarak incelenmekte ve buna göre ilaçlı ya da ilaçsız bir tedavi planı oluşturulmaktadır. Uyguladığımız testler ile dikkat, zamanlama, hiperaktivite gibi parametreleri ölçebiliyoruz. 6 yaş üzerindeki tüm çocuklara uygulanabilmekte, testin çocuk ve yetişkin olmak üzere iki formu bulunuyor, çocuk formu yaklaşık 15 dakika, yetişkin formu ise 18 dakika sürüyor, kendinizde veya çocuğunuzda bu tür zorluklar gözlüyorsanız dikkat testi talep ediniz.”