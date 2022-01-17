Aman dikkat! Bu belirtiler ‘Dadı Dirseği’ habercisi olabilir

Yeni Akit/Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, daha çok 1-5 yaş grubu çocukların kollarından çekilmesi sonucu dirsek eklemlerinde görülen ve ‘dadı dirseği’ olarak adlandırılan sorun hakkında önemli bilgiler ile ebeveynlere tavsiyeler paylaştı.

En çok 1-5 yaş grubunda görülüyor

Dirsek ekleminin çıkmasına ‘dadı dirseği’ adının verildiğini belirten Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Sorunun en sık görüldüğü yaş grubu 1-5 yaş aralığıdır. Bu yaş grubunda dirsek ekleminde ‘Radius’ başını yerinde tutan anüler ligamentin gelişimi tamamlanmadığı için dirsek eklemi çıkmaya meyilli oluyor. Özellikle dirsek açık ve düz pozisyondayken elin yukarı yönlü çekme hareketi ya da çocuğu kollarından çekilerek sallamak gibi hareketlerde gelişimini tamamlamamış olan bağ, Radius başı kemiğini yerinde tutamayacağı için çıkık oluşur.” dedi.

Ailede kırık şüphesi oluşturuyor

Dirsek ekleminin çıkması durumunda çocukların dirseğinde ani gelişen ağrı, şişlik ve hareket kısıtlığının meydana geldiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Böyle bir durum olduğunda aile ve çocuğun korktuğunu, ailenin özellikle kırık olduğunda şüphe ettiğini söyleyebiliriz. Çocuk etkilenen eliyle herhangi bir cisim alıp tutamaz, şeker, çikolata verseniz de ağzına götürmek istemez. Çocuk elinin tutulması ve hareket ettirilmesini istemez.” ifadelerini kullandı.

Sadece tecrübeli hekimler fark edebiliyor

Bu tür durumlarda özellikle acil servise sık başvuru yapıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Aile ve çocuk huzursuz ve tedirgin oluyor. Röntgen çekildiğinde bu yaşta kemikleşme tamamlanmadığı için çıkık tanısı konulamıyor. Tecrübeli hekimler bu durumda hemen dadı dirseği çıkığını aklına getirir. Basit bir yerine oturtma manevrası ile dirsek çıkığı yerine konulabiliyor. Takibinde çocuk eskisi gibi dirseğini kullanabiliyor.” dedi.

Dirsek kırığı ile benzer bulguları var

Dadı dirseği çıkığının en sık dirsek kırıkları ile karıştırıldığını ifade eden Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Bu yaş grubunda dirsek kırıkları da sık görülüyor. Hem dirsek kırığı hem de dadı dirseği çıkığı benzer bulgular veriyor. İki tanıyı ayırabilmek için mutlaka dirsek röntgen filmi çekilip ayrıntılı olarak değerlendirilmeli. Kırıkta kemik yapılardaki ayrılma bariz olarak saptanırken, dadı dirseği çıkığında röntgen normal görünür.” diye konuştu.

Belirtiler varsa ihmal edilmemeli

Özellikle 2-5 yaş grubundaki çocukların ellerinden tutulup çekilmemesi gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Bu durum sonrası çocukta ağrı, hareket kısıtlığı oluşursa akla dadı dirseği çıkığı gelmeli. Çok basit bir manevra ile dirsek yerine konulabilir. İhmal edilirse tanı ve tedavisinde gecikme olur ve dirseği yerine koymak güçleşir. Çoğu zaman da yerine konulamaz ve sakatlık bırakabilir.” ifadelerini kullandı.