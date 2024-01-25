Aman dikkat! Bir türlü ısınamıyor musunuz?

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Fatih Öçal, demir eksikliğinin kadınların yüzde 35’inde, erkeklerin ise yüzde 20’sinde görülen bu önemli sağlık problemi, gebe kadınların da yüzde 50’sini etkilediğini söyledi.

Başlıca belirtileri arasında, sinirlilik, nefes darlığı, yorgunluk, solukluk ve egzersiz kapasitesinde azalma olan bu sorunun özellikle kış aylarında aşırı üşüme hissine de yol açtığını söyleyen Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. Fatih Öçal, demir eksikliği hakkında bilgiler verdi ve alınabilecek tedbirleri anlattı.

Can kaybına bile neden olabiliyor

Tüm dünyada halk arasında görülen kansızlık sorunlarının yüzde 50’sinin demir eksikliğine bağlı olduğunu ve bunun her yıl yaklaşık 1 milyon insanın yaşamını yitirmesine yol açan ciddi bir durum oluşturduğunu ifade eden Dr. Öçal, demir eksikliğinin en sık görülen nedenlerini kan kaybı, (şiddetli adet kanamaları, mide ülseri, hemoroid, kaza gibi nedenler), gebelik, yeni doğan ve gelişme çağında demir ihtiyacının yetersiz beslenme nedeniyle karşılanamaması, emilimi bozan ilaçların kullanımı, mide ve bağırsaktaki emilim bozuklukları şeklinde sıraladı.

Öçal, demir eksikliğinin kadınların yüzde 35’inde, erkeklerin ise yüzde 20’sinde görülen bu önemli sağlık problemi, gebe kadınların da yüzde 50’sini etkilediğini kaydetti.

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Tanı için kan testleri yapılıyor

“Özellikle kadınlarda demir eksikliğinin en sık görülen sebebi, adet dönemindeki kan kayıpları, gebelik ve emzirme döneminde demir ihtiyacının normalden daha fazla olmasıdır. Erkeklerde ve menapoz sonrası kadınlarda demir eksikliği tespit edilmesi durumunda kan kaybı ve emilim problemi açısından mutlaka mide ve bağırsak taraması yapılması önerilir” diyen Dr. Öçal, vücuttaki demir dengesi hakkında kesin bilginin ancak kan testleri ile mümkün olabildiğini söyledi.

Depresyona kapı aralıyor

Dr. Öçal, bireyin kan değerlerinde herhangi bir problem olmasa bile vücutta bulunan demir depolarının boş olması durumunda; dudak kenarlarında çatlama, tırnaklarda içe doğru çökme, düzleşme, huzursuz bacak sendromu, dilde yanma ve ağrı, yutma güçlüğü, yemek borusunda darlık, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, çarpıntı, soğuk terleme hatta depresyon şikayetlerinin bile ortaya çıkabileceğini belirtti.

Aşırı üşüme hissine yol açıyor

Kış aylarında aşırı üşüme hissi olması ve vücutta ısınma sorunu yaşanıyorsa demir eksikliğinden söz edilebileceğini kaydeden Dr. Öçal, “Demir eksikliği olan hastalarda, ellerde ve ayaklarda yanma ve karıncalanma hissinin yanı sıra soğuğa karşı vücudun ısısını dengeleme kabiliyetinde bozukluk da meydana gelebilir. Böyle bir durumda mutlaka kan sayımı ile birlikte vücudun demir depolarına da bakılması gerekir” dedi.

Tedavi için takviye gıdalar veriliyor

Demir eksikliği anemisi tedavisinde soruna kombine bir yaklaşım gerektiğini anlatan Dr. Öçal, “Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi tedavisinde hastaya öncelikle ağızdan kapsül veya tablet ile ortalama 4 ila 6 ay süresince takviye verilmelidir. Tedaviye yanıt alınamaması veya intolerans gelişmesi durumunda damar içi uygulama yapılarak yüz güldürücü sonuçlar almak mümkündür” diye konuştu.

Doğru ve yeterli beslenmek gerekiyor

Demirin vücut tarafından üretilemeyen ve bu yüzden diyetle yeterli miktarda ve düzenli olarak alınması gereken bir mineral olduğunu söyleyen Dr. Öçal, bunun beslenme alışkanlıklarında yapılabilecek değişikliklerle mümkün olduğunu söyleyerek, şu önerilerde bulundu:

“İçeriği demir bakımından zengin besinler tüketin (Kırmızı et, sakatatlar, bakliyat, ıspanak, patates, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal vb.)

Bu besinleri demir emilimini kolaylaştıran yiyeceklerle birleştirin. (C vitamini yönünden zengin limonata, portakal suyu, lahana turşusu gibi yiyecek ve içecekler emilimi kolaylaştırır)

Demir emilimini azaltan yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçının (siyah çay, kahve, kepek, kepekli tahıllar, yağlı tohumlar vb.)”