Aman dikkat! Başa dönmeyelim

Türkiye’de hayatın normalleşme süreci bugünden itibaren adım adım başlıyor. 65 yaş ve üzerine bugün sokağa çıkma izni verilirken yarın AVM’lerle birlikte kuaför ve güzellik salonları kapılarını açıyor. 14 yaş altına 13 Mayıs’ta, 15-20 yaş arasına da 15 Mayıs’ta sokağa çıkma izni geliyor. Uzmanlar ise bu süreçte alınacak önlemlere uyulmaması durumunda daha vahim sonuçlarla yüzleşme ihtimaline karşı uyarıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de normalleşme süreci, yenilikler ve farklılıklarla birlikte hayatımıza girecek. Adım adım başlatılması planlanan normalleşme süreci, bugün 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere tanınan sokağa çıkma izni ile başlıyor. 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar, 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00-15.00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Yalnız yaşayan, dışarı çıkma veya yürümekte zorluk çeken kişilere ise talep etmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek Grubu destek verecek.

AVM’ler açılışa hazır

Normalleş sürecinin bir sonraki adımı ise AVM’lerle birlikte kuaför ve güzellik salonlarının tekrar hizmete girmesi olacak. 11 Mayıs’ta açılacak AVM’lere girişte 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanacak ve ateş ölçümü yapılacak. İçerideki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi ile sınırlandırılacak. Vücut ısısı 38 derece ve üzeri olanlar ile maske kullanmayanların AVM’ye girişlerine izin verilmeyecek. Mescid, sinemalar, yeme içme alanları ile sigara ve oyun alanları kapalı tutulacak. Denenen ürünler, özel dezenfektanlarla temizlenip, 24 saat bekletildikten sonra yüksek ısıda ütülenme gibi işlemlerden geçerek tekrar vitrine çıkacak.

Randevular doldu

Fiziksel temasın çok olması nedeniyle 21 Mart’ta faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri de faaliyete başlayacakları 11 Mayıs’ı iple çekiyor. Açılış öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan ve randevu sistemine göre müşteri kabul edebilecek olan salonların ilk gün randevuları şimdiden doldu.

Çalışanların maske takmak zorunda olduğu kuaförlerde jilet ve ustura ile tıraş yapılamayacak. Güzellik merkezlerinde de makyaj ve kalıcı makyaj hizmeti verilemeyecek. Malzemeler tek kullanımlık olacak, koltuklar arasında boşluk bulunacak ve bekleme salonlarında müşteri bekletilemeyecek.

Sakın gevşemeyelim!

Normalleşme sürecinin başlamasıyla virüs tehditinin tamamen ortadan kalkmadığını, aksine bu süreçte gösterilecek rehavetin daha vahim sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, hayatın daha hızlı şekilde normale dönmesinin ancak alınacak tedbirlere sıkı sıkıya uymakla mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.