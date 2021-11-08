Aman CHP'li SiHA Sezgin izlemesin: İşte gururlandıran görüntüler!
Macaristan’da, Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları test edilmeye devam ediliyor. Macaristan semalarında görüntülenen Karayel-SU görüntüleri izleyenleri gururlandırdı.
Vestel Savunma tarafından üretilen Karayel-SU MALE sınıfı SİHA, Macaristan’da uçuş gerçekleştirdi. Macaristan’da yayın yapan lhsn.hu haber sitesi tarafından paylaşılan fotoğraflarda Karayel-SU, Papa Hava Üssü’nden kalkış anında görüntülendi.
Karayel, Türk ordusunun envanterine girmese de kısa bir süre görev yaptı
Karayel, Türk ordusunun envanterine girmese de 2015-2016 yılları arasında ayrı bir sözleşme ile birkaç bin saat görev uçuşu gerçekleştirmişti.
Vestel Savunma, Karayel’den sonra daha uzun süre havada kalabilen ve daha fazla faydalı yük kapasitesine sahip Karayel-Su’yu geliştirdi.
Suudi Arabistan’da ihraç edilmiş
Bu ürünler halihazırda Suudi Arabistan’a ihraç edilmiş durumda.
Kaynak: M5 Dergi