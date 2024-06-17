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Sağlık Aman bu hatayı sakın yapmayın! Az daha canından oluyordu
Sağlık

Aman bu hatayı sakın yapmayın! Az daha canından oluyordu

Yeniakit Publisher
2024-06-17 16:44:00 -
Aman bu hatayı sakın yapmayın! Az daha canından oluyordu

Samsun'da kurban eti kızartmak isteyen yaşlı adam kızgın yağın üzerine su dökünce olanlar oldu.

Samsun'da kurban etini kızartmak için ısıttığı tenceredeki yağ alev alınca tencereye su döken yaşlı adam, yanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Ş. (77) evinde kurban etini kızartmak için mutfaktaki ocakta yağ ısıtırken, tenceredeki yağ alev aldı. Yağın alev aldığını gören Şaban Ş., üzerine su dökmek isterken kızgın yağın üzerine sıçraması sonucu yüzünden, elinden ve kollarından yanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine yatışı yapılan Şaban Ş. tedavi altına alındı.

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