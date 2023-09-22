Amaçları Türkiye'yi yangın yerine çevirmek! Halk TV'de sokak çağrısı yapıldı
Seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'na çalışarak Kılıçdaroğlu tarafından fonları kesilen Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programı konuğu Mustafa Sönmez, millet iradesine saygısızlık yaparak sokak çağrısı yaptı.
Ekrem İmamoğlu destekçisi olarak bilinen Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi isimli programa katılan Mustafa Sönmez, Yunanistan'daki sokak olaylarını yorumlarken meseleyi emeklilere getirerek vatandaşa sokağa çıkın çağrısı yaptı.
Sönmez şunları söyledi:
"Aklınızı başınıza alın. Mücadele etmeden kimse bir şey alamaz. Herkes aklını başına toplasın ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın sokak senindir kardeşim anayasal hakkındır. Çık kullan sokakta... Yunanistan'daki kullanıyor... Bu ülkede az mı sokaklarda mücadele kazanıldı."
Sosyal medyada tepki yağdı
Sönmez'in sokak çağrısı yaptığı provokasyon dolu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kılıçdaroğlu'nun fonladığı Halk TV'de Özgür Özel'den 'genel başkanlık' çıkışı!
Gündem
İmamoğlu gözlerini kapadı! Halk TV’ye diyet borcunu ödüyor Kaçak kata tam gaz devam! Skandalda yeni gelişme
Gündem
Halk TV programlarına hep onu davet ediyordu! Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
Gündem
İBB yandaşa göz yumunca Bakanlık harekete geçti! Halk TV'nin hukuk tanımaz patronuna suç duyurusu