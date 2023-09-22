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Medya Amaçları Türkiye'yi yangın yerine çevirmek! Halk TV'de sokak çağrısı yapıldı
Medya

Amaçları Türkiye'yi yangın yerine çevirmek! Halk TV'de sokak çağrısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 17:46:00 - 2023-09-22 17:47:06

Seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'na çalışarak Kılıçdaroğlu tarafından fonları kesilen Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programı konuğu Mustafa Sönmez, millet iradesine saygısızlık yaparak sokak çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu destekçisi olarak bilinen Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi isimli programa katılan Mustafa Sönmez, Yunanistan'daki sokak olaylarını yorumlarken meseleyi emeklilere getirerek vatandaşa sokağa çıkın çağrısı yaptı.

Sönmez şunları söyledi:

"Aklınızı başınıza alın. Mücadele etmeden kimse bir şey alamaz. Herkes aklını başına toplasın ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın sokak senindir kardeşim anayasal hakkındır. Çık kullan sokakta... Yunanistan'daki kullanıyor... Bu ülkede az mı sokaklarda mücadele kazanıldı."

Sosyal medyada tepki yağdı

Sönmez'in sokak çağrısı yaptığı provokasyon dolu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

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