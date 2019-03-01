0553 313 94 23

"Amacımız olimpiyat madalyası kazandıracak takımla Tokyo'ya gitmek"

- Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin:- "Mete Gazoz son yıllarda yükselen bir değerimiz. Dünya sıralamasında 5 numaraya kadar yükseldi. Kategorisinde 2018 yılında dünyanın en iyi sporcusu seçildi. Yasemin Ecem Anagöz de bayanlar kategorisinde 2018 yılında yılın en iyi sporcusu seçildi. Çok iyi bir sporcumuz, yükselen bir değerimiz"

01 Mart 2019 Cuma 11:47
"Amacımız olimpiyat madalyası kazandıracak takımla Tokyo'ya gitmek"


SAMSUN (AA) - MUHAMMET NUSRET ALTUN - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na madalya kazandıracak bir takımla katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2013 yılında başlattığı proje çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Ergin, "Amacımız, 2020 Olimpiyatları'nda Türk okçuluğunun çok özlediği olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirmek." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara giden bir yol olduğuna dikkati çeken Ergin, "Bu yıl bizim için çok önemli. 2019 yılında olimpiyat oyunlarına katılabilmek için açık hava Avrupa Şampiyonası'nda kota mücadelesi vereceğiz. Amacımız Dünya Şampiyonası'nda da en iyi madalyaları alarak Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandıracak ölçüde bir takımla Tokyo'ya gitmek." değerlendirmesinde bulundu.


- "Yaşları genç olmasına rağmen çok başarılı sporcularımız var"


Okçuluk alanında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz gibi genç fakat kariyerleri başarılarla dolu sporcular bulunduğunu vurgulayan Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşları genç olmasına rağmen çok başarılı sporcularımız var. Dünya sıralamasında yerleri de oldukça iyi. Yukarıya doğru tırmanmaya devam ediyorlar. Mete Gazoz son yıllarda yükselen bir değerimiz. Dünya sıralamasında 5 numaraya kadar yükseldi. Kategorisinde 2018 yılında dünyanın en iyi sporcusu seçildi. Yasemin Ecem Anagöz de bayanlar kategorisinde 2018 yılında yılın en iyi sporcusu seçildi. Çok iyi bir sporcumuz, yükselen bir değerimiz. 2018 yılında Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 18 yıl önce Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başarmıştı. Yasemin, bizi 18 yıl önceye geri getirdi aslında. Onunla birlikte birçok başarılı sporcumuz var ve hepsi bizim geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor."


- "Yalnızca sporcu sayısı değil kalite de artıyor"


Göktuğ Ergin, gençlerin okçuluk sporuna karşı son yıllarda artan ilgisini değerlendirerek, bu durumun kendilerini oldukça memnun ettiğini söyledi.

"Önemli olan sporumuzun yaygınlaşması, sporumuzun daha fazla kişiye ulaşmasıdır." diyen Ergin, niceliğin yanında niteliğe de yatırım yaptıklarının altını çizdi.

Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda sayı çok yukarılara çıkmış durumda. Federasyonumuz, yönetimiz kurulumuz ve başkanımızın önderliğinde yukarılara çıkan sayının kalitesini de artırmaya çalışıyoruz. Bunun için federasyonumuz son iki yıldır eğitim faaliyetlerine çok önem vermeye başladı. Hakem, antrenör eğitimi ve yarışmaların kalitesinin artırılması gibi faaliyetlerimiz var. Bunları gerçekleştirdiğimizde hem fazla sayıda sporcusu hem de kaliteli sporcuları olan bir ülke olacağız umarım."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:47
  1. 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
  2. Dünya Okçuluk Federasyonu
  3. Mete Gazoz
  4. okçuluk
  5. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin
  6. Samsun
  7. Türkiye Okçuluk Federasyonu
  8. Yasemin Ecem Anagöz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Işık’tan zeytin üreticilerine müjde
    1. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    2. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    3. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    4. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    5. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    6. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    7. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    8. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    9. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    10. Kayak merkezlerinde son durum
    11. Döviz kurları
    12. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    13. Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına..
    14. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    15. Beşiktaş yönetiminin Guti kararı belli..
    16. Erdoğan EYOF fatihini kutladı
    17. İHH TIR’ları iyilik için yollarda
    18. Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı..
    19. ’Jokerler’ adliyeye sevk edildi
    20. Torbalı’daki Mustafa Kemal..
    21. Diyarbakır’da dostluk maçı yapıldı
    22. MSB tarafından, bedelli askerlik..
    23. Barış Şimşek, UEFA Hakem Eğitimcileri..
    24. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
    25. Antalya'nın fethinin 812. yılı
    26. Düzce merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    27. Doğu Anadolu'da 6 ilde ekiplerin yoğun..
    28. AK Parti'li Turan'dan yerel seçim..
    29. Yediği şeker 2 yaşındaki çocuğun..
    30. "Çabahar Limanı Sistan-Beluçistan'daki..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!