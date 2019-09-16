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"Amacımız Dünya Halter Şampiyonası'nda madalya kazanmak"

- Erkek Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Raif Özel:"Umarım yarışmalar düşündüğümüz gibi sağlıklı bir şekilde sürer. Buradan madalyalarla döneriz"- "67 kiloda Daniyar İsmayilov ve Muhammed Furkan Özbek var. Her iki sporcudan da madalya bekliyoruz"

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:21
"Amacımız Dünya Halter Şampiyonası'nda madalya kazanmak"

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Erkek Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Raif Özel, Tayland'da 18 Eylül'de başlayacak Dünya Halter Şampiyonası için hazırlıklarının planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi.

Ankara Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) günde çift idman yaparak şampiyona hazırlandıklarını hatırlatan Özel, "Umarım yarışmalar düşündüğümüz gibi sağlıklı bir şekilde sürer. Buradan madalyalarla döneriz." dedi.

Amaçlarının olimpiyatlarda madalya alacak sporcuları kota yarışmalarında başarılı kılmak olduğunu belirten Raif Özel, "Madalya rengi için bir şey söylemek çok erken. Çünkü bireysel kota yarışmaları var. 6 sporcu kota yarışmasını zorluyor. Bazı sıkletlerde birden fazla sporcunun katılması söz konusu. Bunun için bir şey söylemem doğru olmaz. Çocukların yapacakları derece ve performansları önemli." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın başlangıç listesinde Daniyar İsmayilov'un liste başında olduğuna dikkati çeken Özel, "İnşallah düşündüğümüz gibi devam eder istediğimiz yerde yarışmayı bitirir. Bizim amacımız burada madalya kazanmak ve olimpiyatlarda madalya alabilecek sporcuları bu organizasyona hazırlayabilmek. Gelecek sene yapılacak Avrupa Şampiyonası'ndan sonra olimpiyatlara kimlerin gideceği netleşecek." şeklinde konuştu.


- İsmayilov ve Muhammed Furkan madalya umudu


Erkek Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Raif Özel, 67 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Daniyar İsmayilov ve Muhammed Furkan Özbek'in madalyaya yakın isimler olduğunu ifade etti.

Sporcuların geçmiş yıllardaki başarılarını sürdürmeleri gerektiğini anlatan Özel, "67 kiloda Daniyar İsmayilov ve Muhammed Furkan Özbek var. Her iki sporcudan da madalya bekliyoruz." dedi.

Muhammed Furkan Özbek'in geçen yıl 73 kiloda yarıştığını hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

"Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda yine 73 kiloda yarıştı. Dünya Gençler Şampiyonası'nda 67 kiloda yarıştı. Bu kiloda orada dünya ikincisi oldu. Sıkleti geçen sene 69'du ama 67 kiloya düşmek onun için zor olur diye yavaş yavaş 73'ten 67'yi denedik. Daniyar burada kota aldığı zaman diğer sporcumuzu bir üst sıklette düşüneceğiz."

"Umarım ülkemiz olimpiyatlarda yine madalya getirir." diyen tecrübeli teknik direktör, "Bizim sayımız zaten belli, iki kişi. Ama bu iki kişinin kimler olacağı konusunda belirsizlik var. Sporcuların başarısı ve ortaya koyacakları performans bunu belirleyecek." diye konuştu.

Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek diğer sporcuları da değerlendiren Özel, şunları kaydetti:

"Yine 61 kiloda Avrupa ikincisi Ferdi Hardal'ın madalya şansı bulunuyor. Bunun dışında Hurşit Atak geçmiş yılların Avrupa Şampiyonu. Uzun zamandır yarışmadı ama 61 kiloda iyi bir performans sergilerse onun başarıya ulaşacağını düşünüyorum. 96 kiloda İbrahim Arat var. Bu sıklette geçmiş senelere oranla daha iyi bir performans sergileyecek. Yarışmanın durumuna göre sıralamada yer alması söz konusu. 102 kiloda Resul Elvan yarışacak. Resul de kendi derecesini yenileme mücadelesi verecek."

Dünya Halter Şampiyonası, 18-27 Eylül tarihlerinde Tayland'ın Pattaya kentinde yapılacak.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:21
  1. Dünya Halter Şampiyonası
  2. erkek halter milli takım teknik direktörü raif özel
  3. Pattaya
  4. Tayland

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