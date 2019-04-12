"Amacımız at üzerinde ok atan gençler yetiştirmek"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Aşırtmalı Aba Güreşi Hakem Gelişim Semineri ve Ulusal Hakemliğe Terfi Sınavı düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerin ardından düzenlenen sınavda, 21 aday hakemlik için ter döktü.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinçli hakemler yetiştirmek istediklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri seminerde, istişare yaparak eksikliklerini tespit etmeye çalıştıklarını ifade eden Hopur, şunları kaydetti:

"Kurumsal bir yapıya bürünerek, daha bilinçli hakemler yetiştirme hedefindeyiz. Geleneksel sporlara ilgi artıyor. 81 ilimizden branşlara talep olduğu gibi yurt dışından da oluyor. Geçen yıl ilk defa Kırgızistan'da aşırtmalı aba güreşi şampiyonası yapıldı. ABD dahil yaklaşık 35 ülke katıldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı başta olmak üzere uluslararası seviyeye gelmemizde öncülük eden herkese teşekkür ederim. Ecdad yadigarı sporları unutarak, yıllarca Amerikan filmlerindeki şeylere özendik. Federasyon olarak amacımız, at üzerinde ok atan, şalvarını, abasını giyerek meydanlara çıkan gençler yetiştirmek."



