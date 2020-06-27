Amaç oy almak olsun... Davutoğlu o kesime göz kırptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Onedio'da öğrencilerle söyleşi yaptı.

“Siz de muhafazakar bir gençlik yetiştirme gayretinde misiniz?” şeklindeki soruya yönelik Davutoğlu, “Hayır, ilkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirmeyi tercih ederim. Hedefim de odur” cevabını verdi. Davutoğlu’nun cevabı, ‘muhafazakarları ilkesizlikle itham etti’ yorumlarına neden oldu.

Davutoğlu, “Devrimci misiniz?” sorusu üzerine ise, “Hayat dinamiktir. Devrimciyim, diyebilirim Kesinlikle stakükocu değilim. Tabi Maocu olmamak şartıyla” dedi.

Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir gün sonra gençlerle buluşması da ayrıca dikkat çekti.