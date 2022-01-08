Alzheimer ve unutkanlığa doğal reçeteler

Unutkanlığa neden olabilecek birçok faktör vardır. İlaçlar, kafa travması, stres, anksiyete, depresyon, alkol, B12 vitamini eksikliği, susuzluk veya yetersiz çalışan bir tiroid bezi bu soruna yol açabilir. Ancak bunlar geçici unutkanlıklardır. Kontrol altına alındıklarında unutkanlık düzelir.

Alzheimer nedir?

Unutkanlık genç yaşlardan itibaren başlıyor. Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Günlük aktivitelerin yapılamaması halidir. Alzheimer, bireyin ilerleyen yaşlarda bilişsel yeteneklerini yıkıma uğratan bir hastalık olarak bilinmektedir.

Unutkanlık için hangi bitki iyi gelir?

Gingko biloba: Ginkgo biloba yapraklarından bitki çayı da yapılabiliyor. Üstelik ginkgo biloba çayının yapımı da oldukça basit! Bir bardak sıcak su içerisine atacağınız bir tutam ginkgo biloba yaprağını yalnızca beş dakika demleyerek çayınızı hazırlayabilirsiniz. Ginkgo biloba çayı, aç ya da tok karnına günde bir-iki kez içilebiliyor.

Ashwagandha: Beyin için oldukça faydalıdır. Hafıza ve konsantrasyona olumlu etkileri nedeniyle özellikle Hindistan'da yaşlı hastalar üzerinde kullanılmaktadır. Ashwagandha aynı zamanda iyi bir antioksidandır. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve beyaz kan hücrelerinin sayısını artırır. Vücudu çeşitli enfeksiyonlara ve alerjilere karşı korur.

Ginseng: Ginseng takviye olarak kullanıldığında hafıza ve konsantrasyon desteği sağlar. Ginseng ve ginkgo biloba kombinasyonu kullanılarak yapılan araştırmalarda konsantrasyonun iyileştirilmesine ve demans (zihnin yitirilmesi olarak geçen, unutkanlık problemlerine verilen genel isim) tedavisine destek sağlayabileceğine de değinilir.