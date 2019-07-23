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Alzheimer riskini azaltmak için ne yemeli ne içmeli?

Alzheimer hastalığına yakalanmak istemiyorsanız yediğinize, içtiğinize özen göstermeniz gerekiyor. İşte, bu hastalığa yakalanma riskini azaltan yiyecek ve içecekler.

23 Temmuz 2019 Salı 16:12
Alzheimer riskini azaltmak için ne yemeli ne içmeli?

Alzheimer iki zararlı proteinin çökmesi ile ortaya çıkan ve demansın en sık görülen nedeni olan hastalıktır. Uzmanlar, Alzheimer riskini en aza indirmek için kitap okumayı, bulmaca çözmeyi, spor yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi öneriyor.

Alzheimer riskini en aza indiren yiyecekler ve içecekler hangileridir?

Çilek-yaban mersini

Yapılan bilimsel çalışmalar çilek ve yaban mersininin beyin fonksiyonlarının gelişiminde önemli rol oynadığını ortaya koymuştur. Bu nedenle bilim insanları düzenli ve ölçülü tüketiminde bu iki meyvenin Alzheimer riskini bir hayli azalttığını belirtiyor.

Yeşil yapraklı sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler sağlık için son derece kıymetlidir. Lahana, ıspanak, semiz otu kısacası yeşil yapraklı sebzeler beyin fonksiyonlarını geliştiriyor.

Kafein

Çay ve kahve ölçülü tüketildiğinde beyin ve kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Düzenli ve elbette ölçülü kafein tüketimi Alzheimer riskini büyük oranda azaltıyor.

Fındık, ceviz, badem

Vitamin deposu olan fındık, ceviz ve badem hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

Kakao

Kakao oranı yüksek çikolata bilindiği gibi beyin ve kalp sağlığı için çok önemlidir.

Balık

Omega-3 kaynağı olan balık beyin sağlığının korunması için önemlidir. Uzmanlar haftada en az iki kez balık tüketilmesi gerektiğinin altını ısrarla çiziyor.

Tarçın

En güzel baharatlardan biri olan tarçın beyin sağlığı için son derece kıymetli. Tarçının beyindeki protein birikmesini önlediği gibi hafızayı da güçlendiriyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:12
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