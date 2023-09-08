Alzheimer riskini azaltan yiyecekler: Sağlık için her kaşığını doktorların reçete ettiği o 3 besin ne işe yarar?

Alzheimer riskini azaltan ve sağlığına özen gösterenler için daha berrak bir zihin yapısının oluşmasını sağlayan birçok yiyecek kan şekerinin dengeli olmasını sağlıyor. Ne yazık ki günümüzde hızla artan sağlıksız beslenme ve diyet alzheimer riskinin artmasına neden oluyor. Bu yüzden diyabet olmamak için çaba göstermek ya da kan şekerini yükseltmeyecek bir diyet benimsemek son derece önemlidir. İşte alzheimer düşmanı yiyecekler ve içecekler!

1- Ceviz

Meyvelerin meyvesi ceviz tam bir sağlık deposu. Kabuğundan ayırıp yiyeceğiniz ceviz hafızayı güçlendiren ve antioksidan özelliğine sahip olan bir yemiştir. Her gün bir avuç tüketilmesi gereken cevizi, ara öğün olarak güvenle tercih edebilirsiniz.

2- Goji Berry

Kurt üzümü olarak bilinen goji Berry günde 20-30 tane tüketildiğinde alzheimer düşmanı yiyecekler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak her hasta için bu yemiş ideal değil çünkü kalp rahatsızlığı olanları olumsuz etkileyebiliyor.

Günde bir bardak kırmızı şarap içmek alzheimer riskini ciddi ölçüde azaltıyor. sağlıklı bir beslenme şekline eşlik edecek olan bir bardak şarap, uzun yaşamanın sırları arasında yer alıyor.

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3- Yeşil Çay

Antioksidan zengini yeşil çay günde en az 2 bardak içildiğinde alzheimer gelişimini önlüyor. Berrak bir zihin, genç bir cilt için yeşivayı her zaman tercih edebilirsiniz. Siyah çay yerine yeşil çay içerek berrak bir zihne ulaşabilirsiniz.Balık

Haftada 3-4 gün balık tüketenler de sağlık açısından oldukça şanslı. Çünkü deniz ürünlerini özellikle ızgara şeklinde tüketmek alzheimer riskini azaltıyor. Balık, deniz ürünleri ve bol salata beraber tüketildiğinde genç kalmak ve hafızayı güçlendirmek adına son derece önemli bir ürün oluyor.

Yeşil Yapraklılar ve Meyveler

Yeşil yapraklı tüm sebzelerim alzheimer düşmanı yiyecekler arasında olduğu biliniyor. Bol bol yeşillik ve meyve tüketen kişilerin alzheimer yakalanma riskinin %35 oranında azaldığı biliniyor. Özellikle sebze sularının moda olduğu günümüzde yeşil yapraklı sebze suları içerek siz de sağlıklı bir yaşlılığa adım atabilirsiniz.