  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çaycılıktan memurluğa! Muhittin Böcek’in metresinin jet yükselişi ‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz? Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık! AK Partili Başkan dev hizmeti böyle anlattı! Tek bir ile 6,7 milyar lira… YPG’nin yaptığını Siyonist İsrail yapmaz İran’dan AB’ye karşı hamle! Terör listesine aldı Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı Tağşişe en açık ürün belli oldu! Sofranızdaki tehlikeye dikkat!
Aktüel Alzheimer Hastası Yaşlı Adam, 6 Gün Sonra Dere Yatağında Ölü Bulundu
Aktüel

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam, 6 Gün Sonra Dere Yatağında Ölü Bulundu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Alzheimer Hastası Yaşlı Adam, 6 Gün Sonra Dere Yatağında Ölü Bulundu

74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kaybolduktan 6 gün sonra ölü olarak bulundu. Özdamar'ın cansız bedeni, arama çalışmaları sırasında bir dere yatağında keşfedildi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Cumhur Özdamar, 6 gün sonra dere yatağında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Cumhur Özdamar’ın daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı ve kısa sürede bulunduğu belirtildi. Ancak bu kez evden ayrıldıktan sonra kendisinden 6 gündür haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
AFAD ve polisin yanısıra çalışmalara havadan dron ile İHAKUT ekibi de destek verdi. İHAKUT tarafından bölgede drone ile havadan tarama gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu, Özdamar’ın cansız bedeni Gömeç’e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında tespit edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cumhur Özdamar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23