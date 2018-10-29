Alzaymır hastası babasını rehin aldı!

Alınan bilgiye göre, Nuripaşa Mahallesi'nde, S.D. (37), alzaymır hastası babasını rehin alarak, pompalı tüfekle çıktığı balkondan etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

Polis, ikna çalışmalarından sonuç alamayınca eve girerek, madde bağımlısı olduğu öne sürülen S.D'yi yakaladı.

Şüpheli gözaltına alındı.