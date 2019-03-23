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ALX Hungary yatırımcıların Macaristan’a giriş kapısı olacak

Türkiye-Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren ALX Hungary, iki ülkenin iş adamlarını karşılıklı yatırıma davet etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:39
ALX Hungary yatırımcıların Macaristan’a giriş kapısı olacak

Türkiye-Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren ALX Hungary, iki ülkenin iş adamlarını karşılıklı yatırıma davet etti.


Cazip ticaret fırsatları, lojistik avantajları ve teşvik sistemiyle Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar sağlayan Macaristan, KOSGEB’in düzenlediği etkinlikte masaya yatırıldı. 20 Mart Çarşamba günü KOSGEB’de düzenlenen “Macaristan Tanıtım Günü" etkinliğine KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas’ın yanı sıra çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantıda Macaristan’daki ekonomik durum, ticaret fırsatları, yabancı yatırımcıya sağlanan destekler, iş insanlarının dikkat etmesi gereken hususlar ele alındı.


Etkinlikte konuşan ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğine destek veren yegane Avrupa ülkesinin Macaristan olduğunu anımsatarak, coğrafi konumu nedeniyle, Macaristan’ın Türklerin Avrupa’ya açılan kapısı olacağını söyledi. Nas, “Macaristan, 510 milyonluk Avrupa Birliği pazarında her noktaya azami 24 saat içerisinde teslimat yapmanıza olanak sağlayan stratejik konumdadır” dedi.



"Macaristan yatırımcıya büyük fırsatlar sunuyor"


Avrupa’nın en düşük kurumlar vergisi oranı, gelişmiş alt yapısı ve cazip teşvik sistemiyle Türk yatırımcılara büyük fırsatlar vadeden Macaristan ile ilgili dikkat çekici rakamlar paylaşan Fikret Nas, şunları söyledi:


“Macaristan’ın global ihracatının yüzde 65’lik bölümünü makine ve elektrikli aksam, taşıt araçları ve malzemeleri, kimyasal ürünler oluşturmaktadır. Bunun sebebi dünyanın önde gelen otomotiv ve otomotiv yan sanayi firmalarının Macaristan’da üretim yapmasıdır. Macaristan ihracatının yaklaşık yüzde 75’i yabancı sermayeli firmalarca gerçekleştirilmektedir. Tedarik dolayısıyla ihracat kalemleri ile paralellik görülmektedir. Macaristan’da ürün arayışında olan Türk firmalara uygun tedarikçi bulmanın yanı sıra, Türkiye’de ticari operasyonlarında partner Türk şirketi arayan Macar firmalara da destek vererek, ülkemiz adına önemli bir görev üstleniyoruz. Ayrıca Türkiye ve Macaristan’da düzenlenen fuarlara destek vermek de asli çalışmalarımız arasında” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:39
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