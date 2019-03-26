0553 313 94 23

ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas “Sağlık sektöründe Türk ve Macar firmaları iş birliği yapmalı”

Avrupa’nın en büyük medikal fuarı olan EXPOMED’e Macaristan’dan 10 firma da katılacak.

26 Mart 2019 Salı 13:45
ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas “Sağlık sektöründe Türk ve Macar firmaları iş birliği yapmalı”

Avrupa’nın en büyük medikal fuarı olan EXPOMED’e Macaristan’dan 10 firma da katılacak. Macaristan’ın dış ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas fuarın Türk ve Macar firmalarının sağlık alanında işbirliği yapmasına zemin hazırlayacağını söyledi.


ALX Hungary, 28-30 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Expomed Eurasia’ya 10 Macar firma ile katılacak. Tıbbi analiz, teşhis, tedavi, koruma, rehabilitasyon, laboratuvar ürün, cihaz, sistem, teknoloji, gibi farklı alanlardaki uzmanlıkların bir araya geleceği Expomed Eurasia fuarı, Tüyap’ta düzenlenecek.


Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin medikal alanda en önemli fuarlarından biri olan Expomed Eurasia fuarına Macaristan ülke standı olarak katılacaklarını söyleyen ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas, fuar öncesinde kısa bir değerlendirme yaptı.


Fikret Nas, Türkiye ile Macaristan arasında karşılıklı yatırım yapmak isteyen firma veya şahıslara bilgi bazında destek olduklarını hatırlatarak, sağlık sektörü özelinde iki ülke arasındaki potansiyele şu sözlerle dikkat çekti: “1980’li yılların sonundan itibaren Macaristan sağlık sistemi devlet kontrollü merkezi yapıdan, yerelleşmiş yapıya geçti. Macaristan’ın sağlık sistemi sosyal sigortaya dayalı olarak finanse edilmektedir. Sistemin yatırım harcamaları merkezi yönetim bütçesinden karşılanmaktadır. Macaristan tıbbi ürünler pazarı çeşitli regülasyonlarla düzenlenmiştir. Yasalar gereği tıbbi ürünler sadece kamuya ait eczanelerde ve yasal düzenlemelerle oluşturulmuş fiyatlarla satılabilmektedir. Macaristan özellikle; diş tedavisi, plastik-estetik cerrahi, ilaç, biyoteknoloji, gibi alanlarda oldukça gelişmiş düzeydedir”


Macaristan’da sağlık ve tıbbi malzeme pazarının ithalata bağımlı halde olduğunu söyleyen Nas, “En çok ithal edilen ürünler ise tıbbi malzeme, sarf malzemeleri, görüntüleme sistem aparatı, dental ürünler, ortopedik ve prostetik cihazlar ve hasta bakım malzemeleridir" ifadelerini kullandı.


Sözlerinde Türk ve Macar iş insanları arasında sağlık sektöründe büyük bir potansiyele işaret eden Fikret Nas, Expomed Eurasia fuarının bu anlamda sağlık sektöründe dikkat çekici iş birliklerine zemin oluşturabileceğinin altını çizdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD'nin Golan'ı işgalci siyonistlere bağışlama girişimi sömürgeciliktir"
    1. "ABD'nin Golan'ı işgalci siyonistlere..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan..
    3. "Atatürk olsa ana muhalefettekileri..
    4. Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4..
    5. Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim..
    6. Umre ödüllü yarışmaya büyük ilgi
    7. Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru
    8. 12 saniyede 150 TL çaldı
    9. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Paneli
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki..
    11. Türkiye'den Arap ülkelerine çok sert..
    12. Seyir halindeki lojistik kamyonu alev..
    13. Tacikistan’ın dış ticaret hacmi geriledi
    14. Elektrikli bisikletten düşen talihsiz..
    15. Erdoğan’ın gençlik hayali kısa film oldu
    16. TFF’den Eskişehir’e teşekkür
    17. Kasımpaşa'dan "Hello Brother" mesajı
    18. 81 ilden 81 değişik bayrak sergilendi
    19. Dünya Bankası'dan 200 milyon dolar!
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz..
    21. Şırnak'ta bulunan 12 milyon yıllık..
    22. Kaymakam Seyitoğlu’ndan Başkan Çelik’e..
    23. Ebubekir Taşyürek, “Kartal sosyal ve..
    24. "Anlayışımda hizmette siyaset olmaz"
    25. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi
    26. Tuna: "Mersin İdmanyurdu küllerinden..
    27. "Sondaj gemisinden bir iki hafta..
    28. En popüler göğüs estetiği çeşitleri
    29. Antalya’da market farelerine suçüstü
    30. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kar..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!