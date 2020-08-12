Altun'dan faiz açıklaması: Sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ithalatı değil üretimi desteklediğini, gelir adaletini tesis ettiğini ve Faizi en düşük seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarının kırıldığını belirtti.

Diğer ülkeleri geride bıraktık

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Altun, Koronavirüsle mücadelede diğer ülkelere göre Türkiye'nin daha iyi bir konumda olduğunu belirtti.