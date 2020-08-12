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Ekonomi

Altun'dan faiz açıklaması: Sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz

Türkiye'nin faizi en düşük seviyelerde tuttuğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sömürü sisteminin çarklarının kırıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 22:53:00 -
Altun'dan faiz açıklaması: Sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ithalatı değil üretimi desteklediğini, gelir adaletini tesis ettiğini ve Faizi en düşük seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarının kırıldığını belirtti.

Diğer ülkeleri geride bıraktık

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Altun, Koronavirüsle mücadelede diğer ülkelere göre Türkiye'nin daha iyi bir konumda olduğunu belirtti.

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Yorumlar

Aziz Metin

Yahu icraatının başında bulunduğunuz devletin gelirlerinin neredeyse 1/4'ü faiz geliridir. Kimin aklıyla dalga geçiyorsunuz?
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