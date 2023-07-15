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15 Temmuz Altun'dan duygulandıran '15 Temmuz' paylaşımı
15 Temmuz

Altun'dan duygulandıran '15 Temmuz' paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-07-15 19:12:00 -

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, duygulandıran bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'un, gücünü tarihten alan, Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper edip inançlı yüreğinde ihaneti ve işgal girişimini yok eden Türk milletinin şanlı bir zaferi olduğunu ifade etti.

'15 Temmuz, bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizin zaferidir'

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, gücünü tarihten alan, Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper edip inançlı yüreğinde ihaneti ve işgal girişimini yok eden ve bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizin şanlı zaferidir. İşgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen, teröristler tarafından milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan alçak saldırıları püskürten aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz."

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