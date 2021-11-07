Altun ve Kalın’dan Bosna halkına başsağlığı mesajı yayınladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bosna halkına başsağlığı mesajı yayınladı.
YENİ AKİT ANKARA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bosna Hersek Meclisi Eski Başkanı Hasan Çengiç'in vefatına ilişkin taziye mesajı yayınladı.
Altun mesajında, "Aliya İzzetbegoviç’in dava arkadaşı, Bosna Hersek’in özgürlük mücadelesinde ömrünü milletine adayan Bosna Hersek Meclisi Eski Başkanı Hasan Çengiç’in vefat haberini büyük üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, Bosnalı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
"Bosna Hersek bir kahramanını kaybetti"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında şunları yazdı:
"Bosna Hersek bugün bir kahramanını kaybetti. Aliya’nın yakın dava arkadaşı, sırdaşı, savaş döneminde savunma Bakanlığı yapmış, Bosna Hersek İslam Birliği’nde önemli görevler yürütmüş Gazi Hasan Çengiç’e Allah’tan rahmet, tüm Boşnak kardeşlerime başsağlığı diliyorum."