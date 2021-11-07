  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Altun ve Kalın’dan Bosna halkına başsağlığı mesajı yayınladı
Aktüel

Altun ve Kalın’dan Bosna halkına başsağlığı mesajı yayınladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bosna halkına başsağlığı mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 16:41:00 -
Altun ve Kalın’dan Bosna halkına başsağlığı mesajı yayınladı

YENİ AKİT  ANKARA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bosna Hersek Meclisi Eski Başkanı Hasan Çengiç'in vefatına ilişkin taziye mesajı yayınladı.
Altun mesajında, "Aliya İzzetbegoviç’in dava arkadaşı, Bosna Hersek’in özgürlük mücadelesinde ömrünü milletine adayan Bosna Hersek Meclisi Eski Başkanı Hasan Çengiç’in vefat haberini büyük üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, Bosnalı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bosna Hersek bir kahramanını kaybetti"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında şunları yazdı:

"Bosna Hersek bugün bir kahramanını kaybetti. Aliya’nın yakın dava arkadaşı, sırdaşı, savaş döneminde savunma Bakanlığı yapmış, Bosna Hersek İslam Birliği’nde önemli görevler yürütmüş Gazi Hasan Çengiç’e Allah’tan rahmet, tüm Boşnak kardeşlerime başsağlığı diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması
Tarih

Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması

07 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması. 8 Kasım 1918..
Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı
Siyaset

Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı

Deva Partisi'nin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için hazırladığı görseldeki fotoğrafların başka bir yerden alındığı ortaya çıktı. ..
Böylesi ancak filmlerde olur! Köpek diye aldılar bakın ne çıktı
Dünya

Böylesi ancak filmlerde olur! Köpek diye aldılar bakın ne çıktı

Evcil köpek diye alınan bir hayvanın, bütün tavuk ve ördekleri yemesi sahibini kızdırdı. Sahibin yaptığı araştırma sonrası, alınan hayvanın ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay