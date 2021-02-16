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Gündem Altun: Mandacılara inat ülkemize hizmet ediyoruz
Gündem

Altun: Mandacılara inat ülkemize hizmet ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hamdolsun biz iş yapıyoruz, güzel ülkemize hizmet ediyoruz. Yalancılara, müfterilere, mandacılara inat!" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 23:33:00 -
Altun: Mandacılara inat ülkemize hizmet ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Rusya'daki 6,5 yıllık eğitimini tamamlayan 43 gencimiz daha nükleer mühendis oldu. Akkuyu NGS'de daha önce mesaiye başlayan 143 nükleer mühendisimize katılarak iş başı yapacaklar." bilgisini paylaştı.

Bakan Dönmez'in attığı tweeti paylaşan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kimileri hakaret eder, iftira atar, yalan söyler, yapılan işi bozmaya çalışır, kimileri iş yapar, icraat üretir, insan yetiştirir, taş üstüne taş koyar. Hamdolsun biz iş yapıyoruz, güzel ülkemize hizmet ediyoruz. Yalancılara, müfterilere, mandacılara inat!" dedi.

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