  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ: Bu vakalar kabul edilemez
İngiltere de terör devletine sahip çıktı
Terör devletine sert tepki! Lanetlediler
İran'dan İsrail'e tepki
Gündem Altun: İsrail'in yargılanması için mücadelemiz sürecek
Gündem

Altun: İsrail'in yargılanması için mücadelemiz sürecek

Kudüs'de Müslüman Filistinlilere zulmeden İsrail'e tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in yargılanması için mücadele edileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 21:54:00 -
Altun: İsrail'in yargılanması için mücadelemiz sürecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan olaylarla ilgili İsrail'e tepki göstererek "İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim bu ‘tarihi’ bir durum diyerek duyurdu! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Uzman isim bu ‘tarihi’ bir durum diyerek duyurdu! Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları Nisan ayıyla beraber yönünü yukarı çevirdi. “Altın yükselecek mi”, “Gram altın 500 lirayı aşar mı” gibi sorulara piyasada ce..
Gerginlik artıyor! İsrail'den erteleme kararı
Dünya

Gerginlik artıyor! İsrail'den erteleme kararı

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'te gerginliğin giderek artması nedeniyle gerçekleştireceği askeri tatbikatı bir gün sonra yapma..
Meclis'e sunuldu! 18 yaş altını yakından ilgilendiriyor
Ekonomi

Meclis'e sunuldu! 18 yaş altını yakından ilgilendiriyor

AK Parti yeni ekonomi paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Buna göre 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay