Altun: İsrail'in yargılanması için mücadelemiz sürecek
Kudüs'de Müslüman Filistinlilere zulmeden İsrail'e tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in yargılanması için mücadele edileceğini bildirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan olaylarla ilgili İsrail'e tepki göstererek "İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."