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Kültür - Sanat Altun: “70’lerde kaybolan itibar, 2002’de kazanıldı”
Kültür - Sanat

Altun: “70’lerde kaybolan itibar, 2002’de kazanıldı”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlığının desteğiyle Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği tarafından Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi’nde düzenlenen “Zor Yıllar Sergisi”nin açılışında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:20:00 -
Altun: "70’lerde kaybolan itibar, 2002’de kazanıldı"

Altun, sergide, Türkiye’nin gündelik hayat tarihinin önemli bir sürecinin, bugünü anlamak, geleceği tasarlamak açısından referansta bulunulması gereken bir döneminin yani 1970’li yılların, zor yılların ele alındığını belirtti. Altun, “1970’ler, siyasetin de toplumsal sorunları, ekonomik sorunları çözemediği ve buna mukabil de itibarını kaybettiği, siyasetçilerin de itibarını yitirdiği bir dönemdir. Bugün Türkiye’de demokratik siyaset çok itibarlı bir kurumdur ve bu da 2002 sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaseti yeniden çözüm merkezi haline getirmesiyle söz konusu olmuştur” dedi. Sergi, 20 Ocak’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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