Altınyıldız Classics'ten konforlu kış koleksiyonu

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics'in günün her saatinde rahatlık arayanlar için oluşturduğu parçalar özgün stiller sunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda konfor ve şıklığın ön planda olduğu Altınyıldız Classics koleksiyonunda yer alan montlar, kalın örgü kazaklar, pantolonlar ve botlar, "enerji ve yaratıcılık" isteyenler için stil sahibi öneriler getiriyor.

Açıklamaya göre, Altınyıldız Classics’in kış kombinlerinin tercih edilen parçası kalın örgü kazakları stillere uyum sağlarken, kadife pantolonları ise kışın soğuk havada rahatlık sağlıyor. Triko ceketlerden sweatshirtler ve kareli gömleklere kadar trend parçalarla günün ritmine ayak uydurma imkanı sunan Marka, ayrıca kışın olmazsa olmazı katmanlı giyimde, balıkçı yaka triko üzerine giyilen kışlık ekose gömlekler, onları en iyi şekilde tamamlayan şişme (puffer) montlar ve kürklü kabanlarla soğuk kış stilinin iddiasını artırıyor.

Markanın bot modelleri ise gündelik (casual) tarzdaki kombinlerin tamamlayıcısı oluyor. Özellikle kadife ve yün pantolonlarla iyi görünen botları renkli yün çoraplarla tamamlayarak stile fark katmak mümkün oluyor.