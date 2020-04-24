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Aktüel

Altınyıldız Classics'ten kararsız havalar için seçenekler

2020-04-24 12:07:25 -
Altınyıldız Classics'ten kararsız havalar için seçenekler

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, değişken havalar için müşterilerine seçenekler sunuyor.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, Altınyıldız Classics, bahar havaları için ceketler, lacivert, beyaz, gri, siyah ve haki renk seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Farklı ortamlara uyum sağlayabilen Altınyıldız Classics’in yazlık montları da kimi zaman serin kimi zaman yağmurlu havalar için ideal.

Müşteriler bahar aylarını rahat geçirmek için Altınyıldız Classics’in 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’na ait yazlık montlarından en uygun olanını seçebilir.

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