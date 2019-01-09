Altınyıldız Classics'in Azerbaycan'daki ilk mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, Azerbaycan'daki ilk mağazasını başkent Bakü'de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üstün kumaş kalitesi, geliştirdiği kumaş teknolojileri ve şık tasarım detayları, şık koleksiyonu ve geniş ürün yelpazesi ile Altınyıldız Classics, kalitesini farklı coğrafyalara taşıyor.

Bakü Nerimanov Caddesi'nde 250 metrekarelik mağazasıyla Azerbaycan'a Altınyıldız Classsics kalitesini taşıyan BR Mazağacılık, 5 farklı noktada daha mağaza açmayı hedefliyor.



Bakü'nün en işlek noktalarından olan Ganjlik Mall ve 28 May Mall'u da lokasyon olarak belirleyen Altınyıldız, takım elbiseden gömleğe, aksesuardan ayakkabıya, tişörtten smokine uzanan bir yelpazede ürün ve renk seçeneklerini şık giyinmesini seven erkeklerin beğenisine sunuyor.

Yurt dışı yatırımlarına hız kesmeden devam edecek olan Altınyıldız Classics, başta Türk Cumhuriyetler olmak üzere Balkanlar ve Almanya'da mağaza açmayı planlıyor.



