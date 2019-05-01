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Altıntaş’ta ’Sağlık için pedal çevir’ etkinliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından ’’Sağlık için pedal çevir’ etkinliği düzenlendi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:45
Altıntaş’ta ’Sağlık için pedal çevir’ etkinliği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından ’’Sağlık için pedal çevir’ etkinliği düzenlendi.


2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Sağlıklı Yaşam Projesi’’ kapsamında ’’Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevir’’ sloganıyla yapılan etkinliğe Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu olarak ilçede sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için "Sağlıklı yaşam için pedal çevir" sloganı ile ilçe genelinde bisiklet turu düzenlendik. Bisiklet turu ilçemiz Şehit Sancaktar Kapısından başlamış ve 4 kilometre devam etmiştir. Etkinlik, Altıntaş Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke,ve daire amirleri öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:45
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