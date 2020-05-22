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Altıntaş’ta fidan dağıtımı

Kütahya’nın Altınaş ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak kurulan pazar yerinde, ilçe protokolü tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:23:52 -
Altıntaş’ta fidan dağıtımı

Kütahya’nın Altınaş ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak kurulan pazar yerinde, ilçe protokolü tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak ve Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte, pazarcı esnafımız ve halkımıza ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Emeği geçen, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Halkımıza her alanda hizmet etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum’’ dedi.

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