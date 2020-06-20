  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Altıntaş’ta 2 bin adet fidan dağıtıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde üreticilere ücretsiz olarak 2 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 08:06:37 -
Altıntaş’ta 2 bin adet fidan dağıtıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde üreticilere ücretsiz olarak 2 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke yaptığı açıklamada, ’’Bugün ilçemizi ziyaret eden AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Cehyun, Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Yönetimi ve Altıntaş İlçe Başkanımız Hakan Uşak ile birlikte üreticilerimize ücretsiz olarak 2 bin adet ceviz ve badem fidanı dağıttık. Amacımız ilçemizde gelir getirici ürün fidan sayısını çoğaltmak’’ dedi.


AK Parti İl Başkanı Sebahattin Cehyun, yaptığı açıklamada, ’’Daha yeşil bir ülke için Altıntaş ilçemizde hemşehrilerimize fidan dağıtımı yaptık. İşini severek yapan, tezgahlarını çiçek gibi hazırlayan pazarcı esnaflarımızı ziyaret edip çaylarını içtik, taleplerini dinledik’’ diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı