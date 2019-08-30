Altıntaş’a dev Türk bayrağı
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından Çal Tepesi Mevkii’ne dev Türk bayrağı yapımı gerçekleştirildi.30 Ağustos 2019 Cuma 09:03
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından Çal Tepesi Mevkii’ne dev Türk bayrağı yapımı gerçekleştirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları ltıntaş ilçemizde kurtuluş savaşımızda büyük mücadeleler verilmiştir. Bu mücadelelerin simgesi olması için bağımsızlığımızın sembolü olan Şanlı Türk Bayrağımız, İlçemiz Çal Tepesine görevlilerimiz tarafından ilmek ilmek işlenerek sevgili halkımızın görseline sunulmuştur. Emeği geçen her bir kardeşimize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
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