  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Altıntaş ilçesinde çiftçiler pancar ekimini yeniden yaptı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 22 mayıs gecesi yaşanan don olayında şeker pancarı ve mısır tarları zarar gören çiftçilerin tarlalarını yeniden ekim yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:52:58 -
Altıntaş ilçesinde çiftçiler pancar ekimini yeniden yaptı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 22 mayıs gecesi yaşanan don olayında şeker pancarı ve mısır tarları zarar gören çiftçilerin tarlalarını yeniden ekim yaptığı bildirildi.


Altıntaş İl Genel Meclisi üyesi Zeki Öztürk, yaptığı açıklamada, ’’Çiftçi kardeşlerimizin yüzde 20’si tarlalarını yeniden ekiyor. Yaşanan don olayından sonra ürünler kendini toplayamadı ve söküm yapılarak yeniden ekim yapıldı. Birçok üreticimizin tarlasında yüzde 10 civarında zarar oluştu, kalan kısım yeniden filizlendi. AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak ile birlikte Kütahya İl Tarım Müdürü Orhan Özçalık’ı ziyaret ettik. Zarar gören üreticilerimizin taleplerini ilettik. Yapılacak olan destekleri konuştuk. İnşallah kısa sürede üreticilerimize gerekli destek verilecek’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı