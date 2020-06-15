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Ekonomi

Altınova’da 167 bin yerli tohum fidesi dağıtıldı

Yalova Altınova Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz 167 bin adet çoğalma özelliğine sahip yerli tohum fide dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:52:55 -
Altınova’da 167 bin yerli tohum fidesi dağıtıldı

Yalova Altınova Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz 167 bin adet çoğalma özelliğine sahip yerli tohum fide dağıttı.


Altınova Belediyesi, 2018 yılında vatandaşlara yerli tohum fidesi dağıtımına bu yıl da devam etti. Belediye, 3 yılda toplam 217 bin adet çoğaltılabilir yerli tohum fidelerini vatandaşlara ücretsiz dağıttı.


Altınova Belediyesi tarafından Üreticiye Destek Projesi kapsamında; ücretsiz yerli tohum semizotu, domates, patlıcan, roka, tere, kuzukulağı, marul, dereotu fidesi dağıtıldı. Dağıtılan toplam 167 bin adet fideler, yerli tohumdan elde edilme özelliğinden dolayı vatandaşların büyük ilgisini çekti.


Tamamen yerli tohumdan elde edilen fidelerin çoğalma imkânının da bulunduğunu belirten Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlk kez 2018 yılında çiftçilerimize destek amaçlı başlattığımız yerli tohum fide dağıtımları bu tarihten itibaren devam ediyor. 2018 Mayıs ayında vatandaşlarımıza 40 bin adet domates, biber ve karpuz yerli tohum fidesi dağıtmıştık. 2019 yılında ise yerli tohum patlıcan fidesi dağıttık. Dağıttığımız bu yerli fideler çoğaltılacak. Vatandaşlarımızdan bu fidelerden tohum elde etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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