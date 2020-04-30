  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Altınordulu futbolcu Onur Taha Takır: "Koronavirüs sonrası en iyi durumda geri döneceğim"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:55:23 -
Altınordulu futbolcu Onur Taha Takır: "Koronavirüs sonrası en iyi durumda geri döneceğim"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncularından Onur Taha Takır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından en iyi performansı göstermek istediğini belirtti.

Onur Taha Takır, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Altınordu'nun altyapısının yanı sıra pilot takımı Niğde Anadolu ve Altınordu'da futbolun bambaşka bir düzeyde oynandığını dile getirdi.

TFF 1. Lig'de forma giymenin zor olduğunu ifade eden Onur Taha Takır, Niğde Anadolu'da kazandığı tecrübenin bu ligdeki işini kolaylaştırdığını bildirdi.

Onur Taha Takır, Keçiörengücü maçında omzundan sakatlandığını hatırlatarak, "O sakatlık olmasaydı çok daha iyi durumda olacaktım. Koronavirüs sonrası en iyi durumda geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Ravil Tagir, Burak İnce ve Muzaffer Kocaer'den sonra bu sezon altyapıdan A takıma çıkan 4. oyuncu olan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 resmi maçta forma giydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı