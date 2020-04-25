Altınordu’lu Atakan’ın hedefi Avrupa

Altınordu’nun genç oyuncusu Atakan Üner, Altınordu’dan sonra hedefinin Avrupa’da forma giymek olduğunu söyledi.

Altınordu’nun 21 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner, bu sezon çıktığı maçlarda 6 gol, 10 asistlik bir performans sergileyerek en dikkat çeken oyuncuları arasında yer aldı. Son iki sezonda 51 kez kırmızı-lacivertli formayı giyen genç futbolcu, Altınordu’nun oyuncuyu sürekli geliştiren bakış açısının kendisinin de görüşlerini değiştirdiğini söyleyerek, “Hedefim artık Süper Lig değil, Avrupa. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer gibi Avrupa’da futbol oynamak istiyorum” dedi.

Önce armaya borcunu ödeyip sonra hedeflerine odaklanıyorlar

U21 Milli Takımı’nda 5 kez görev alan, A Milli Takım’a da göz kırpmaya başlayan genç oyuncu, “Altınordu, sistemli ve planlı bir organizasyon. Her oyuncunun kariyer planı özel olarak yapılıyor ve daha iyiye ulaşmak için ortam oluşturuluyor. Son dönemde Altınordu’ya gelen oyuncuların önceki ve sonraki performanslarına bakarsanız aradaki farkı net olarak gözlemleyebilirsiniz. Buradaki her futbolcu önce armaya borcunu ödeyip sonra da kendisi için ey iyi takımı hedefler” ifadelerini kullandı.