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Altınordu’dan Yeni Mahalle’ye altın dokunuş

Altınordu Belediyesi yeni mahalle eski sanayi bölgesinin alt yapı ve üst yapısını yeniledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:59:21 -
Altınordu’dan Yeni Mahalle’ye altın dokunuş

Altınordu Belediyesi yeni mahalle eski sanayi bölgesinin alt yapı ve üst yapısını yeniledi.


Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Yeni Mahalle eski sanayi bölgesinde yapımı tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından başlanan ve sona gelinen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışma ile eski sanayi bölgesinin sorunlardan kurtulduğunu ifade eden Başkan Tören, “Yeni Mahallede önemli bir eksikliği ve hizmet beklentisini karşılamış olduk” dedi.



Eski sanayi bölgesi sıcak asfalta kavuştu


Altınordu Belediyesi, ilçenin en büyük mahallesi olan Yeni Mahalle’de eski sanayi olarak adlandırılan bölgede geçtiğimiz günlerde başladığı alt yapı çalışmalarını tamamladı. Karadeniz ve Kahraman Sağra Caddeleri başta olmak üzere 326, 331, 332, 333, 334 ve 335nolu sokaklarda eski ve yıpranmış boruları çıkaran Altınordu Belediyesi ekipleri, bu boruların yerine modern kullanım ömrü uzun borularla yağmur suyu hatlarının dayanıklı hale gelmesini sağladı. Ekipler alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sanayi bölgesinin üst yapısını da sıcak asfaltla buluşturdu.



“Klasik belediyecilik hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz”


Yeni Mahalle eski sanayi bölgesinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Eski sanayi bölgesinin alt yapı ve üst yapısıyla konfora kavuştuğunu ve aşırı yağışlarda esnafın ve vatandaşların sıkıntı çekmekten kurtulduğunu aktaran Başkan Tören, şu bilgileri verdi:


“Uzun yıllardır eski sanayi bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ve 200 esnafımızın alt yapı ve üst yapıya bağlı olarak aşırı yağmur sonrası mağduriyetleri vardı. Altınordu Belediyesi olarak özellikle klasik belediyecilik anlamında hizmetlerimize 13 aydır aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda ilk atılımını Düz Mahallede başlattığımız bu çalışmayı Şirinevler ve yeni sanayi bölgesinde de gerçekleştirdik. Bu çalışmaların ardından Yeni Mahallemizde bulunan eski sanayi bölgesinde kronik hale gelen sorunları gidermek için çalışma başlattık. Toplamda 12 bin metrekareyi bulan alanda yağmur suları ile ilgili alt yapı yenileme çalışmalarımızın hemen ardından üst yapı ile ilgili de özellikle esnafımızın tozdan, topraktan sorun olarak şikâyet ettiği bu problemi de ortadan kaldırmak adına sıcak asfalt çalışmamıza başladık ve çalışmalarımızı bitirdik. Hem sanayi bölgesi hem de mahalle kesişim noktasında yaptığımız bu iyileşme ile birlikte Yeni Mahalleye yaşam konforu itibariyle de sorun oluşturan bu bölgede önemli bir eksikliği ve hizmet beklentisini de karşılamış olduk. Bu çalışmamız eski sanayi bölgesi esnafımıza, Yeni Mahallede yaşayan vatandaşlarımıza ve Altınordu’muza hayırlı olsun.”

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