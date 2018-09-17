Altınordu'dan satış mesajı! Fenerbahçe...

İşte Altınordu'dan yapılan açıklama:

Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe ile aramızdaki sportif iş birliği ve yakınlaşmanın farklı algılanması üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:



“Fenerbahçe ile kulübümüz arasında bir süredir yaşanan ve sonsuza kadar devam etmesini dilediğimiz yakınlaşma, kamuoyu tarafından her yönüyle bilinmektedir. Fenerbahçe, ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Altınordu’muz ise Cumhuriyetimiz ile yaşıt, bu toprakların çocuklarına güvenerek yola çıkan, öz kaynak sistemini benimseyen bir eğitim kurumudur. İki kulüp, sonsuza kadar dostça yollarına devam edecektir. Aramızdaki sportif iş birliği ve yakınlaşmanın kamuoyu tarafından farklı algılandığını görüyoruz. Şöyle ki; iki ay kadar önce Barış Alıcı ve Berke Özer’in transferleri döneminde Fenerbahçe Sportif Direktörü Sayın Damien Comolli, bize başka kulüpler için oldukça mantıklı bir teklif getirdi. Sayın Comolli, Fenerbahçe’deki genç oyuncuların tecrübe kazanması amacıyla, Altınordu A Takımı’ndaki dört ayrı pozisyonun kendilerine kiralanmasını önerdi. Ancak teklifi, Altınordu’muzun vizyonu ile uyuşmadığı için kabul etmedik. Diğer yandan bu görüşmeler esnasında Comolli’ye başka bir kulüp alması yönünde tavsiyede bulunup iki kulüp adı da telaffuz ettik. Olayın tamamen budan ibaret olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız.”