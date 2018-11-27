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Altınordu'da sakatlığı geçen 2 futbolcu çalışmalara başladı

- Teknik direktör Hüseyin Eroğlu:"Ligin ikinci yarısına tam kadro girebilmeyi hedefliyoruz"

27 Kasım 2018 Salı 12:30
Altınordu'da sakatlığı geçen 2 futbolcu çalışmalara başladı


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci devresine tam kadro girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile oynadıkları hazırlık maçında sakatlanan Ali Mert Aydın ile ligin 3. haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında oyuna devam edemeyen Enes Kubat'ın çalışmalara başladığını belirtti.

Kemal Rüzgar'ın tedavisinin devam ettiğini aktaran Eroğlu, "Enes ile Ali Mert'in aramıza katılması, herkes için moral oldu. Kemal Rüzgar da kısa süre sonra bizimle olacak. Ligin ikinci yarısına tam kadro girebilmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Formasına kavuşmak için gün saydığını bildiren Enes Kubat, Altınordu formasıyla attığı ilk golün ardından sakatlandığı hatırlattı. İyi bir tedavi süreci geçirdiğini vurgulayan Enes, "Eksiklerimi de hızlıca gideriyorum." şeklinde konuştu.

Ali Mert Aydın ise sakatlığının üzerinden 4 ay geçtiğini, ligin ikinci devresine hazır bir şekilde başlamak istediğini kaydetti.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:30
  1. Ali Mert Aydın
  2. Altınordu
  3. Enes Kubat
  4. Futbol

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