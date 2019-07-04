0553 313 94 23

Altınordu’da ilk imza Engin Bekdemir’e

Spor Toto 1.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:41
Altınordu’da ilk imza Engin Bekdemir’e

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde ilk imzayı Engin Bekdemir’e attırdı.


Altınordu yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında iç transferde Berkay Samancı ve Sinan Osmanoğlu ile anlaşırken, genç yıldızlar Ravil Tagir, Yiğit Emre Çeltik ve Burak İnce’yi profesyonel yaptı. İzmir ekibi, dış transferde de ilk imzayı Gençlerbirliği’nden Engin Bekdemir’e attırdı. Futbola Hollanda ekibi PSV Eindhoven altyapısında başlayıp Porto’ya transfer olan, Türkiye’de sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği formaları giyen 1992 doğumlu oyuncu, Süper Lig’de bugüne kadar 70 maça çıktı.


Engin Bekdemir, İzmir’de sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. ’Altınordu’da yeniden doğacağım’ diyen orta saha oyuncusu, "Bu ailenin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Altınordu sadece ülkemizde değil, Avrupa’da da dikkatle izlenen örnek bir yapıya sahip" dedi.


Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise Engin Bekdemir için "Aramıza tam zamanında katıldı. Kamp döneminde eksiklerini giderecektir. Bize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" yorumu yaptı.



Altınordu sahaya iniyor


Altınordu, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak. Takım, saat 12.00’de Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde toplanacak, 17.30’da Başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldikten sonra antrenman için İsmet Orhunbilge Tesisleri’ne geçecek. Bu arada Altınordu Futbol Akademisi’nden (ALFA) Polat Abay ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Böylelikle bu sezon profesyonel yapılan oyuncu sayısı 18’e yükseldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li eski vekile dolandırıcılık şoku: 2 milyon kaptırdı, arazisini de satıyordu
    1. CHP’li eski vekile dolandırıcılık..
    2. Köyden kente göçü azaltma projelerine..
    3. Eskişehir Gelişim Okulları’ndan Rektör..
    4. Ambulansların trafikle imtihanı
    5. OPPO'nun desteklediği "PUBG Mobile..
    6. Başakşehir emniyetinden ruhsatsız..
    7. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin tarih..
    8. Türkiye'de yüksek öğrenim gören..
    9. İŞKUR Eskişehir rakamları açıklandı
    10. Trafoda çıkan dumanlar korkuttu
    11. Bu meslek Türkiye’de sayılı: Şemsiye..
    12. Yaralı hayvanlar profesyonel..
    13. TSKB'den toplumsal cinsiyet eşitliği..
    14. Mersin'de çaldığı araçla kaza yapan..
    15. Fenerbahçe salonda çalıştı
    16. Estonya’dan Trump’a bağımsızlık günü..
    17. Minik eller çömlek yaptı
    18. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    19. Göbeğini kaşıyan adam!
    20. Şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk
    21. SİAD Sinop Şubesi olağan üye..
    22. Sanat akademisi öğrencileri, duvarları..
    23. Akıncı Üssü davası
    24. Başkan Gültak: “Çavuşlu Deresi’ndeki..
    25. Türk Kızılaydan Musullu göçmenlere..
    26. Cidde’ye Özgürlük Heykeli
    27. Kaş arası kırışıklarına elveda deyin
    28. Altıeylül’den çocuklara ücretsiz yaz..
    29. Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar”..
    30. 2023 hedeflerine doğru Türkiye!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”