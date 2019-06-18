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Altınordu, Sinan Osmanoğlu ile tekrar anlaştı

18 Haziran 2019 Salı 12:07
Altınordu, Sinan Osmanoğlu ile tekrar anlaştı


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Sinan Osmanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinan Osmanoğlu, İzmir'de olmaktan sonra derece mutluluk duyduğunu belirterek, "Çocuğum dünyaya geldi. Altınordu'da yıllarca forma giydim, burası bildiğim camia, bildiğim bir takım, çalışmaktan keyif aldığım bir ortam var. Biz bir aile gibi olduk. Dolayısıyla sözleşmemi uzatmaktan dolayı çok mutuyum, Altınordu'yu Süper Lig’e yükseltmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

2012-2017 yıllarında Altınordu'da forma giydikten sonra bir sezon Gazişehir Gaziantep'te mücadele eden 29 yaşındaki Sinan Osmanoğlu, geçen yıl döndüğü Altınordu'da 25 lig maçında 1 gol kaydetmişti.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:07
  1. Altınordu
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  3. İç transfer
  4. Sinan Osmanoğlu

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