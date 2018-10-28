Altınordu Osmanlı'yı tek golle yendi
1 .Lig’in 10. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor, evinde ağırladığı Altınordu’ya 1-0 yenildi.28 Ekim 2018 Pazar 22:11
Osmanlıspor: 0 - Altınordu: 1
Stat: Osmanlı Stadı
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Cemal Bingül xx, Orkun Aktaş xx
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Caner Arıcı xx, Tugay Kacar xx (Mertcan Öztürk dk. 66 xx), Eric Mbu xx, Burhan Eşer xx (Beykan Şimşek dk. 73 xx), Hasan Kılıç xx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xx, Lembi xx, Anıl Karaer xx, Magaye Gueye xx
Yedekler: Abdulaziz Demircan, Sinan Kurt, Furkan Yaman, Ali Ülgen, Ndiaye
Teknik Direktör:Mustafa Reşit Akçay
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer xx, Hasan Hatipoğlu xx, Murat Uçar xx (Hüseyin Atakan Üner dk. 59 xx), Oğulcan Ülgün xx, Muhammed Mert xx (Mehmet Enes Sığırcı dk. 88 ?), Sefa Yılmaz xx, Kerim Alıcı xx, Serdar Deliktaş xxx, Berkay Samancı xx (Deniz Kılıç dk. 71 xx), Sinan Osmanoğlu xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Ali Yaşar, Recep Yemişçi, Anıl Koç
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Serdar Deliktaş (dk. 43) (Altınordu)
Sarı kartlar: Burhan Eşer, Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Sinan Osmanoğlu, Sefa Yılmaz (Altınordu)
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