Altınordu Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 6. hafta Altınordu , TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Altınordu Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Altınordu , TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Altınordu Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Altınordu Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Altınordu-Adana Demirsporr TFF 1. Lig 6. hafta maçı yarın saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. TFF 1. Lig 6. hafta maç sonuçları Keçiörengücü-Ümraniyespor: 1-1 Boluspor-İstanbulspor: 1-2 Bursaspor-BB Erzurumspor: 1-0 Adanaspor-Altay: 3-3 TFF 1. Lig puan durumu TFF 1. Lig'de 6. hafta programı

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