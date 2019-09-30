Altınordu Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Peki, Altınordu Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Peki, Altınordu Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Altınordu ile Demirspor karşı karşıya geldi. İşte, Altınordu Adana Demirspor maçının detayları. MAÇ SONUCU: 2-2 Mücadeleye iki ekip de hızlı başladı. Maçın 29. dakikasında Sinan Kurt kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve konuk ekibi öne geçirdi: 0-1 Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 47. dakikasında Ravil Tagir kendi kalesine attığı golle Adana Demirspor'u 2-0 öne geçirdi. 49. dakikada Atakan Altınordu adına farkı 1'e indirdi: 1-2 Maçın skorunu 78. dakikada Yasin Ozan ilan etti: 2-2

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