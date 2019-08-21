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Altınoran Sanat Tarihi Atölyeleri Eylül’de başlıyor

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur, Eylül ayından itibaren 2 sanat atölyesi açacaklarını söyledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46
Altınoran Sanat Tarihi Atölyeleri Eylül’de başlıyor

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur, Eylül ayından itibaren 2 sanat atölyesi açacaklarını söyledi.


Uygur, Temel Sanat Tarihi Atölyesi’nin 13 oturum ve 50 saatten oluştuğunu belirterek, “Bu atölyede sanat tarihini kronolojik sırasıyla tartışıyoruz. Sanat akımlarını, sanat akımlarını doğuran sosyolojik, ekonomik nedenleri, sanat akımlarının düşünsel alt yapılarını tartıştığımız oturumlarda temel hedefimiz; altında bir açıklama olmadan bir sanat eserinin hangi döneme ait olduğunu hissetmek ve bunun nedenlerini bilebilmek. Eğer biz de istiyorsak bu bilgileri ürünlerimizde kullanabilmektir” dedi.


Açacakları ikinci atölyenin ise “İleri Sanat Tarihi Atölyesi” olacağını kaydeden Uygur, “Bu atölyemiz ise 12 oturum ve 40 saatten oluşacaktır. Mona Lisa niye güzel? Buna cevabınız "Da Vinci yaptıysa güzel yapar" mı sadece? Yoksa güzelliği anlamanın da bir eğitimi mi var? Ardından ikinci bir soru, hangisi başyapıt? Günümüzde Picasso’nun tüm eserleri çok değerli ama "Neden Guernica başyapıt?" Bunlar ve benzeri sorular sadece sanatı anlamanıza değil, yaşamı da anlamanıza yol açacak. Buradan güzel fotoğraf nasıl yapılır sorusunu da cevaplamaya çalışacaksınız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46
  1. sanat
  2. fotoğraf

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