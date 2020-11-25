Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...

Altın, uzun bir zamandır belirsizlik ortamının etkisi ile düşüş seyrinde ilerliyor. Gram altın bugün, dolar kurunun TL karşısında 8 lirayı aşmasına karşılık ons altın fiyatının etkisi ile geri çekilme yaşadı. Altının nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili piyasa uzmanlarından farklı iddialar geliyor.

YouTube ünlü ekonomi kanalı Kitco News'e röportaj veren Piyasa analistlerinden ABD'li Chris Vermeulen, gram altın ve ons altın fiyatlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün sert bir çöküşe dönüşmesi için Vermeulen, ons altın tarafında kritik seviyelerin altında kapanışlar olması gerektiğini söyledi.

"Bu hafta kapanışın 1.800 doların altında gerçekleşmesi halinde büyük çöküş başlayabilir"

milligazete'nin haberine göre; altın fiyatları için etkili olan ons altın tarafında destek bölgelerinin çalışacağını ve yukarı doğru çıkacağını fakat bu hafta kapanışın 1.800 doların altında gerçekleşmesi halinde büyük çöküşün başlayacabileceğini ifade eden Vermeulen, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa vadeli yatırımcıların, 1.810 dolar ila 1.800 dolar aralığını takip etmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Ben bu noktalardan 1.892 dolar ila 1.900 dolar aralığına hızlıca yükselmesini bekliyorum. Fakat bu noktalar aşağı yönlü kırılırsa, piyasalardan büyük bir çıkış yaşanacaktır."

Koronavirüs, altın fiyatlarını destekleyecek

Kısa vadeli yatırım yapanlara düşüş konusunda ikaz eden Vermeulen, uzun vadeli görüntünün hala olumlu olduğunu söyledi. Gram altın fiyatı ve ons altın için koronavirüs salgının giderek artması ile birlikte yeniden yükselişin olacağını söyleyen Vermeulen, önümüzdeki sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Pandemide yeni karantina uygulamalarının gelebileceğini belirten piyasa analisti Vermeulen, şunları kaydetti:

"Amerika kıtası boyunca vakalar artıyor, daha büyük bir teşvik paketi gelecek ve bu haberler gram altın, ons altın ve gümüş gibi metalleri destekleyecek. Bu ortamda altının mart ayındaki gibi büyük bir çöküş yaşayacağını düşünmüyorum fakat piyasalar büyük oranda etkilenebilir"

Gram altın ne durumda?

Ons altın tarafında beklentiler sürerken dolar kurunun TL karşısında faiz kararları sonrası yeni bir yukarı yönlü atak başladı. Gün içinde 8 TL seviyesine kadar yükselen dolar kuru, birçok uzmanın geçmişte söylediği gibi kalıcı ekonomik önlemler alınmadığı takdirde yükselişini sürdürebilir. Yaşanan bu durum gram altın fiyatının yükselişini tetikleyebilir. Buna rağmen ons altındaki düşüşlerin devam ettiği senaryoda, gram altının 460-465 lira arasında beklemede kalacağı düşünülüyor.

Diğer yandan gün içinde gelen aşı haberleri iç piyasalarda dolar kuru ve gram altın fiyatını da etkiledi. Güne yükselişle başlayan dolar kuru TL karşısında 7,94 liraya gerilerken gram altın fiyatı da 463,30 liraya düştü.