Altınında yükseliş sürüyor!

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,26 artışla 1.132 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,18 üzerinde 1.134 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.540 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,18 değer kazancıyla günü 1.868 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.874 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik artan belirsizliklerle piyasalardaki yön arayışı devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler de çok düşük ihtimalle de olsa olasılık dahiline girdi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

İnfo Yatırım Foreks bülteninde, 'Ons altın yatay fiyatlanıyor. Haftanın son işlem gününde takip edilen ABD tarım dışı istihdam verisinin etkileri sürüyor. Tarım dışı istihdam verisi 185 bin artış beklentisine kıyasla 517 bin artış göstererek beklentileri aşmıştı ve Fed'in faiz artırımlarında agresif olabileceği endişeleriyle riskli varlıkları baskılamıştı. Bugün ise gözler akşam saatlerinde gerçekleşecek Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında olacak. Powell'ın faiz artırım sürecine ilişkin açıklama yapması beklenirken söylemlerinin güvercin olması durumunda ons altında alım tepkisi izlenebilir. Powell'ın sözlü yönlendirmesiyle piyasada denge oluşması beklenebilir.' denildi.

Vakıf Yatırım bülteninde, 'ABD’de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından değerli metaller sert şekilde aşağıya geldi. Ons altında kısa vadeli teknik görünümün bozulduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 1,900 tekrar aşılmadıkça risk almamayı öneriyoruz. 1,900 aşılmadıkça dalgalı bir seyir ve kısa vadeli bir düzeltme süreci görebiliriz. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde 1,850-1,800 desteklerini takip edeceğiz.' denildi.