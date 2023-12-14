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Ekonomi Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?
Ekonomi

Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2023-12-14 09:04:00 -
Altının kilogramı geriledi! Ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 835 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 835 bin lira, en yüksek 1 milyon 950 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 1 milyon 835 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 616 milyon 895 bin 488 lira, işlem miktarı ise 4.125,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 622 milyon 677 bin 824 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Akbank AŞ olarak sıralandı.

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