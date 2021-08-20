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Ekonomi Altının kilogramı geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin liraya düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 16:40:00 -
Altının kilogramı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 486 bin lirayı, en yüksek ise 491 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 486 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 444 milyon 80 bin 184,25 lira, işlem miktarı ise 911,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 449 milyon 27 bin 448,72 lira oldu.

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