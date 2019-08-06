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Altının kilogramı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 260 bin 400 liraya arttı.

06 Ağustos 2019 Salı 20:01
Altının kilogramı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 260 bin 400 liraya yükseldi.

KİLOGRAM FİYATI 260 BİN 400 LİRADAN TAMAMLADI  

Altın piyasasında, en düşük 259 bin 500 lira, en yüksek 261 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 260 bin 400 liradan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 358 MİLYON 225 BİN 276 LİRA  

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 358 milyon 225 bin 276,12 lira, işlem miktarı ise 1.373,92 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 358 milyon 783 bin 689,75 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR  

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Halkbank ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:01
  1. İstanbul
  2. Altın

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